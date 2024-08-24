Alanyaspor: 1 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.
29. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in pasıyla topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Mateusz Lis iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Rony Lopes'in ortasında Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Djalma Silva'nın ortasında Nielsen'in indirdiği topta Kubilay Kanatsızkuş meşin yuvarlağa kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topu önünde bulan Heliton, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamladı.
48. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta, Makouta'nın ceza sahası içerisinde arka direğe çevirdiği topta Yusuf Özdemir, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
69. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında, Romulo'nun ortasında arka direkte topla buluşan Juan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
85. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Djalma Silva'nın ortasında ceza sahası içinde Romulo, topa kafayı vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa Romulo bir kez daha kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
Müsabaka, 1-1 sona erdi.