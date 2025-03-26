Alanya'da bitki üretimi ile yüzde 50 tasarruf

Antalya'nın Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bitki üretim tesisi ve serasını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Oba Mahallesi’ndeki bitki üretim tesisi ve serasını ziyareti sırasında Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'e, Başkan Danışmanları Sadık Dizdaroğlu ve Nazmi Zavlak ile Meclis Üyesi Haydar Uyar da eşlik etti.

Başkan Özçelik, üretim süreçleri ve yetiştirilen bitkiler hakkında ilgili personelden detaylı bilgi aldı. Gezinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Osman Tarık Özçelik, göreve geldikleri 1 Nisan itibariyle serada önemli bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, "Belediyemizin üretim serasında geçen yıllarda yalnızca çalı grubu bitkilerin üretimi yapılırken, göreve gelmemizin ardından ilk kez mevsimlik bitki üretimine de başladık" dedi.

Daha önce yılda yaklaşık 950 bin adet mevsimlik bitki alımının ihale yoluyla yapıldığını hatırlatan Başkan Özçelik, bu yıl ilk kez bu ihtiyacın belediyenin kendi imkanlarıyla karşılandığını vurguladı.

Başkan Özçelik, 2025 yaz sezonu için toplam 450 bin adet mevsimlik bitki üretimi planladıklarını belirterek, "Bu üretimin 280 bin adedini ‘Kadife’ bitkisi oluşturuyor. Tohumdan yetiştirilen bu bitkiler sayesinde belediye bütçesinde yüzde 50 oranında tasarruf sağladık. Bu anlamda emek veren, çaba sarf eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" şeklinde konuştu.