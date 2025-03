Alan Parsons İstanbul'a geliyor

Rock tarihinin en başarılı albümlerinin arkasındaki ilham kaynağı, progresif rock ve senfonik müziğin efsanevi ismi İngiliz müzisyen Alan Parsons, İstanbul'da sahne alacak. Kariyerinde 50. yılı geride bırakan Alan Parsons Live Project, 'The Show Must Go On' turnesi kapsamında, 11 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor!

Bugüne kadar çok sayıda prestijli ödüle ve tam 13 Grammy adaylığına adını yazdıran dünyaca ünlü “ses sihirbazı”, 1974 yazında Abbey Road Stüdyoları’nda Eric Woolfson ile tanışmasının ardından The Alan Parsons Project’i kurarak 1976-1987 yıllarında gündemi belirleyen 10 tematik albümü dinleyiciye ulaştırdı. Farklı hikayelerden yola çıkarak kurguladıkları konsept albümlerle sayısız hite imza atan The Alan Parsons Project, progressive rock’ı pop ile bütünleştiren büyüsüyle tüm dünyayı etkisi altına aldı ve kült mertebesine ulaştı.

Albümlerini dönemin en iyi stüdyo müzisyenleri ve vokalistleri eşliğinde kaydeden The Alan Parsons Project, 1982 tarihli soft pop/rock klasiği 'Eye in the Sky' ve 'Old and Wise' şarkıları ile tarih yazdı. Yıllar içinde pop dokunuşlarını detaylandıran ve synthesizer kullanımına ağırlık veren Alan Parsons Project aranjmanları, gruba onlarca altın ve platin plak ile adanmış bir hayran kitlesi kazandırdı.

Konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.