Hayırsever insanların yardımlarını doğru yerlere ulaştırabilmek için öncülük ettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti: "Hayırsever iş insanları bu konuda çok duyarlılık gösterdiler, biri çıktı tuğlasını aldı, biri betonunu aldı, işte diğeri iç eşyasını aldı. Gerçek ihtiyaç sahibi olan aileleri belirleyip inşaatlarını da yapmaya devam edeceğiz. Amacımız görev süremiz boyunca ilçede temel ihtiyaç olan barınma ihtiyacı konusunda çalışmak çünkü evlerde görüyorsunuz, 5-6 yaşında çocuğu olanlar var. Okula giden çocuklar var. Bunların da herkesin de en doğal hakkı, barınma ihtiyacının sağlanmasıdır. Bu ihtiyacı inşallah görev süremiz içerisinde tamamlamaya çalışacağız."