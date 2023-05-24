Alacaklısının evinin önüne ses bombası attı!

DHA'nın haberine göre Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, sokağa giren kişi, bir evin önüne ses bombası atıp, kaçtı.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Ses bombasının atıldığı ve patladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.