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Parasını ödemeyen kişinin evinin önüne ses bombası attı; o anlar kamerada

Adana'da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Kentte bir kişi parasını alamadığı alacaklısının evinin önüne ses bombası attı. Feci anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 24.05.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Alacaklısının evinin önüne ses bombası attı!
DHA

Adana'da parasını alamayan kişi, alacaklısının evinin önüne ses bombası attı. Şüpheli kaçarken, o anlar kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, sokağa giren kişi, bir evin önüne ses bombası atıp, kaçtı.

Mahalleli, durumu polise haber verdi. Güvenlik görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Parasını alamayan şüphelinin, alacaklısının evinin önüne ses bombası attığı belirlendi.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. Ses bombasının atıldığı ve patladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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