Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı

İstanbul Cevizlibağ'da dün akşam saat 20.30'da otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.