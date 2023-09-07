NAFAKA TALEBİNDE BULUNMADI

Noor Alfallah, ayrıca Al Pacino’dan mahkeme ve avukat masraflarının ödenmesini de talep etti. Noor Alfallah, mahkemeye sunduğu bu taleple birlikte oğlunun Pacino’nun biyolojik çocuğu olduğunu kanıtlayan ve ünlü aktör tarafından doğumdan sonra imzalanmış gönüllü ebeveynlik beyanının bir kopyasını da yetkililere teslim etti. Öte yandan Noor Alfallah'ın Al Pacino'dan herhangi bir nafaka talebi olmadığı da belirtildi.

Fotoğraflar: Splash News, Backgrid USA