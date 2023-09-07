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        Haberler Dünyadan Al Pacino'yu terk etti! Görünen o ki babalık testi Noor Alfallah'ın bir hayli zoruna gitmiş - Magazin haberleri

        Al Pacino'yu terk etti

        Noor Alfallah, oğulları Roman'ın dünyaya gelmesinden üç ay sonra Al Pacino'dan ayrıldı. Görünen o ki Pacino'nun, çocuğun kendisinden olduğunu kanıtlaması için DNA testi istemesi, Alfallah'ın bir hayli zoruna gitmiş. Oğlunun velayeti için dava açan Noor Alfallah, Al Pacino'dan nafaka talebinde ise bulunmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 09:52 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:57
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        • 1

          Sinema tarihinin en önemli aktörlerinden olan ve 'Baba', 'Yaralı Yüz' ve 'Şeytan’ın Avukatı' gibi Hollywood'un ikonik filmlerinin yıldızı Al Pacino, 4'üncü kez baba olmuştu. Ünlü aktörün sevgilisi Noor Alfallah, geçtiğimiz aylarda doğum yapmıştı. Çiftin erkek bebekleri olduğu ve çocuklarına da 'Roman Pacino' adını verdikleri belirtilmişti.

        • 2

          BABALIK TESTİ İSTEMİŞTİ

          Al Pacino ve Noor Alfallah’ın, oğullarının doğumundan üç ay sonra ayrıldıkları ortaya çıktı. Alfallah, Al Pacino ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunun tam velayeti için dava açtı.

          Al Pacino, doğumdan kısa bir süre sonra çocuğun kendisinden olduğunu kanıtlaması için Noor Alfallah'tan DNA testi istemişti. Görünen o ki Pacino'nun bu testi istemesi Alfallah'ın bir hayli zoruna gitmiş.

        • 3

          TAM VELAYET HAKKI TALEBİ

          ABD basınında yer alan haberlere göre; Noor Alfallah, Los Angeles'ta Al Pacino ile ebeveynlik ilişkisini belirlemek için mahkemeye bir dilekçe sundu. Noor Alfallah, bebeğinin tam velayet hakkını isterken, Al Pacino’ya da 'makul ziyaret' hakkı verilmesini ve çocukla ilgili olarak okul ve tıbbi tedavi gibi önemli kararlarda oyuncuya da söz hakkı verecek yasal velayet paylaşımını talep etti.

        • 4

          NAFAKA TALEBİNDE BULUNMADI

          Noor Alfallah, ayrıca Al Pacino’dan mahkeme ve avukat masraflarının ödenmesini de talep etti. Noor Alfallah, mahkemeye sunduğu bu taleple birlikte oğlunun Pacino’nun biyolojik çocuğu olduğunu kanıtlayan ve ünlü aktör tarafından doğumdan sonra imzalanmış gönüllü ebeveynlik beyanının bir kopyasını da yetkililere teslim etti. Öte yandan Noor Alfallah'ın Al Pacino'dan herhangi bir nafaka talebi olmadığı da belirtildi.

          Fotoğraflar: Splash News, Backgrid USA

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