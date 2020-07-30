Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Maicon, Al Nassr'a transfer oldu! 1,5 sezon önce Suudi Arabistan ekibine kiralanan tecrübeli savunmacının transferi için iki kulüp arasında bir süredir devam eden müzakereler olumlu sonuçlandı ve açıklama geldi.

Al Nassr yöneticisi Abdulaziz Ahmed Badhlaf, Maicon'un bonservisini aldıklarını ve Brezilyalının kısa süre içinde Riyad'a yola çıkacağını duyurdu.

Arap basınında Al Nassr'ın Galatasaray'a Maicon için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Maicon transferinden 1,5 milyon Euro kazanç elde edecek. Brezilyalı savunmacı Şubat 2019'da Al Nassr'a 1,7 milyon Euro'ya kiralanmıştı.