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        Haberler Gündem Güncel Akü içerisinden 11 kilo esrar çıktı | Son dakika haberleri

        Akü içerisinden 11 kilo esrar çıktı

        Adana'da aküye gizlenmiş 11 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:38
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          Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S. A. (30) ve M.F.'nin (23) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.

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          Ekipler şüphelileri takibe aldı. Uyuşturucu kuryeliği yapan şüpheliler araçlarından çıkarttıkları aküyü alıcıya verdiği esnada narkotik polislerince yakaladı.

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          Akünün içerisinden 11 kilo esrar ele geçirildi.

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          Şüphelilerin ifadelerinde "Uyuşturucu madde olduğunu bilmiyorduk, akü değiştirecektik" dediği öğrenildi.

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          Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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