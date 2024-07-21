Akü içerisinden 11 kilo esrar çıktı
Adana'da aküye gizlenmiş 11 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S. A. (30) ve M.F.'nin (23) kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.
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Ekipler şüphelileri takibe aldı. Uyuşturucu kuryeliği yapan şüpheliler araçlarından çıkarttıkları aküyü alıcıya verdiği esnada narkotik polislerince yakaladı.
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Akünün içerisinden 11 kilo esrar ele geçirildi.
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Şüphelilerin ifadelerinde "Uyuşturucu madde olduğunu bilmiyorduk, akü değiştirecektik" dediği öğrenildi.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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