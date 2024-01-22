Aktör David Gail hayatını kaybetti

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Pembe dizilerin yıldızı David Gail 58 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi aktörün kız kardeşi Katie Colmenares şöyle duyurdu: Hayatımda yanımda senin olmadığın tek bir an bile olmuyor. Her zaman en iyi arkadaşımdın.

58 yaşında yaşama veda eden David Gail'in ölümü sebebiyle ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Birçok dizi ve filmde oynayan Gail, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da birçok bilgisayar oyununda görev almıştı.