36 farklı izotopu bulunan ve doğada az bulunan uranyum madenlerinden elde edilebilen aktinyum elementi, radyumdan yaklaşık 150 kat daha fazla radyoaktiftir. Sahip olduğu bu radyasyon sebebiyle insan hayatı için de oldukça tehlikeli olarak görülen aktinyum elementi periyodik tabloda hangi tabloda yer alır? Aktinyum simgesi nedir? İşte, tüm detaylar…

Aktinyum Simgesi Nedir?

Güçlü bir alfa parçacığı kaynağı olan aktinyum sembolü Ac’dir. Yunancada ışın anlamına gelen “actis” kelimesinden türetilen “aktinos” bu elementin adı olarak belirlenmiş ve Ac sembolü de bu isimden hareketle kısaltılmıştır.

Aktinyum Elementi Özellikleri

Aktinyum elementi ilk olarak 1899 yılında bilim insan Andre-Louis Debierne tarafından Paris’te keşfedilmiştir. Aktinyum elementinin bir diğer kâşifi ise Alman kimyager Friedrich Otto Gisel olarak kabul edilmektedir. Paris’te çalışmalarını sürdüren Debierne’den habersiz olarak, aktinyum elementini izole etmeyi başarmış olan Gisel, bu elemente emanyum adını vermiştir.

Metalik gri bir renge sahip olan aktinyum elementi, yumuşak bir katıdır ve kimyasal açıdan oldukça etkin bir maddedir. Çok az sayıda bileşik oluşturabilen bu element, nemli havalarda hızlı bir şekilde oksidasyon gösterdiği için böyle ortamlarda kendi yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturmaktadır.

Periyodik cetveldeki aktinit grubuna da adını veren aktinyum elementi; doğada çok az miktarda bulunan uranyum cevherlerinden elde edilir ve bu elementin 36 farklı izotopu bulunmaktadır. Bu 36 izotoptan en kararlısı olan Aktinyum 227 izotopu ise radyumun nötronlarla bombalanması sonucu elde edilmektedir.