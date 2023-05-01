Akşener Nevşehir'den seslendi: Her şeye göz yumuldu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de seçim koordinasyon merkezi açılışında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, "Başka partileri yermedim, insanımızı dinledim atanamayan öğretmenlerimizi dinledim, emeklilerimizi dinledim ve gördüm ki 5 tane ayrı emekli maaşı var. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. 7 bin TL seviyesine çıkardılar ama yetmez" diyen Akşener şunları kaydetti:

"Emekli kardeşlerim göreceksiniz Kurban Bayramı'na 1 hafta kala 15 bin liranız hesaplarınızda olacak. Ardından 100 bin öğretmen ataması yapacağız göreceksiniz. Köy okullarını açacağız göreceksiniz.

Projeler üzerinden rekabet edilmesi gerekirken doğduğumuz yer ve inançlarımız açısından birbirimize düşman ediliyoruz. Sayın Erdoğan biz Alevilere her türe saygı diyoruz dedi. Tür ne demek. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bize tür diyor. Böyle bir şey olabilir mi. Biz insanız. Bir başkası çıkıp Millet İttifakı kazanırsa ne olurmuş biliyor musunuz erkek erkeğe evlilik olurmuş diyor. Arkadaş bu nasıl bir şuur altıdır. Bütün psikiyatrları bu arkadaşlarımızı tedavi etmeye davet ediyorum.

Bu milletin hakkını gasp ediyorsunuz. Bir tanesi ki gerçekten saygım vardır başbakanlık yapmış Binali Yıldırım, bizler işgalci güçlermişiz diyor. Biz savaşa mı gidiyoruz arkadaşlar. Ve sayın Cumhurbaşkanı kadınlara sürtük dedi.

Benim abim akciğer kanseriydi ve o kadar acı çekti ki. Ağır işkenceden geçmiş biriydi. Onun kardeşi Meral Akşener'e, anneye bir eşe babaanneye bir oğul sahibine sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde malum bir televizyon kanalında dendi ki kocasını aldattı. Bu benim için ölümdü. Bu benim için ölümden beterdi. Sonra gördüm ki meğer herkese yapılıyormuş. Verdim mahkemeye 3 şerefsiz beraat etti.

Daha sonra İsmail Kahraman denilen o adam Meral Kılıçdaroğlu dedi mahkemeye verdim beraat etti. Evim basıldı beraat kararı verildi. Her şeye göz yumuldu.

En son gelinen noktada Sinan Ateş öldürüldü. İşte biz bunlara karşı olacağız. Bize PKK ile iş tutuyorlar diyorlar. PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. "