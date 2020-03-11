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Aksaray'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

11.03.2020 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında
AA

Aksaray'daki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasında

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Zafer Mahallesi Hastane Sokak'ta 7 Mart'ta meydana gelen kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, araçların çarpışması ve kazaya karışan araçların savrulması yer alıyor.

Ortaköy ilçesi Zafer Mahallesi Hastane Sokak'ta 7 Mart'ta Kaan Koca (20) idaresindeki 40 AD 940 plakalı otomobil ile Tacettin Özkula (21) kontrolündeki 68 FS 813 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı.

Yaralanan sürücüler kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılmış, Kaan Koca hayatını kaybetmişti.

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