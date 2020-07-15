DHA

Kaza, saat 20.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun, 27'nci kilometresinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Fevzi Onakbaş'a, Recep Göral (69) yönetimindeki 51 T 0146 plakalı taksi çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Onakbaş'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre; burada tedaviye alınan Onakbaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.