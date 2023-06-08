Aksaray'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 yaralı

AA

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Ortaköy ilçesinde düşen sivil eğitim uçağındaki 2 kişinin yaralandığını açıkladı. AA'nın haberine göre, Vali Aydoğdu, İstanbul'dan kalkan eğitim uçağının motor arızası nedeniyle ilçeye bağlı Bozkır ve Sarıkaraman köyleri arasındaki bir arsaya düştüğünü söyledi.

VALİ AYDOĞDU: PİLOTLARLIN DURUMLARI İYİ Özel bir şirkete ait eğitim uçağında iki pilot bulunduğunu aktaran Aydoğdu, "Otobanın 700 metre uzağında bir arsaya düştü. Pilotlarla telefonla görüştüm, durumları iyi." dedi. Pilotların Hakan Zengin ve Hakan Göktürk olduğu öğrenildi. Kazada hafif yaralanan pilotlardan Hakan Göktürk de Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptıklarını ve ilçenin üzerindeyken uçağın motorunun güç kaybettiğini ifade etti. Motordaki güç kaybı sonrası planlayarak inmeye çalıştıklarını anlatan Göktürk, "Güzel, teker koyduk. Gittik ama çukura girdik. Ön teker çukura girdiği için de takla attık. İkimiz de iyiyiz, bir sıkıntı yok." diye konuştu.

"UÇAK DÜŞMÜŞ ARSAMIZA, VARDIR BUNDA DA BİR HAYIR" Arsa sahibi Fatiş Demirci ise Allah'tan gelen kazanın önüne kimsenin geçemeyeceğini söyledi. Pilotların kurtulduğuna çok sevindiğini belirten Demirci, "Allah sağlık sıhhat versin geri kalanı boş. Kazayı komşulardan duydum ve geldim. Arsamız, şu anda boş, kabak çekirdeği ekecektik, hazırlamıştık. Arsayı kontrol etmeye geldim. Uçak düşmüş arsamıza, vardır bunda da bir hayır." diye konuştu. Ortaköy Belediyesi itfaiye ekipleri vinç yardımıyla düşen uçağın enkazını kaldırdı ve arsayı temizledi.