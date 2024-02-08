Aksaray'da bir kişi odunlukta ölü bulundu
Aksaray'da 79 yaşındaki kişi evinin bahçesindeki odunlukta ölü bulundu
Ereğlikapı Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden Hüsnü Aktaş'ı (79), yakınları bahçedeki odunlukta yerde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.