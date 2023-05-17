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Akrep burçları esrarengiz ve bağımsız karakterlerdir. Ancak tüm bu güce rağmen, kendilerini ve özel hayatlarını şiddetle korudukları için genellikle başkaları tarafından bilinmez ve tahmin edilemez olarak görülürler. Akrep burcunda doğanlar, çevrelerindeki olaylardan hızla sonuçlar çıkarırlar ve kendileri için önlem almayı başarır. Etraflarında olup biten olayları dengelemeye çalışan, içine kapanık ve küskün kişilerdir. Psikolojik istikrarları ve bol enerjileri, birçok üstesinden gelmelerini sağlar.

Akrep Burcu Erkeği, Kadını, Yükseleni ve Özellikleri Nedir?

Bu burçta doğan kişilerin enerjileri, canlılıkları, güçleri ve dikkat çekme yetenekleri yüksektir. Ama aynı zamanda acımasızlık, kin ve biraz da kabalıkta vardır. Canları yandığında gözleri hiçbir şey görmez intikam almaya meyillidir. Para ise onlar için gücün ve nüfuzun simgesidir. Bu yüzden Akrepler parayı sever. Tüm "Akrepler" kapalı kutu gibidir. Bu yüzden neredeyse hiç kimse onların iç dünyasını, duygularını bilmez. Büyük bir yaratıcılıkları vardır ve becerilerini insanları kontrol etmek için kullanabilirler. Peki, akrep burcu erkeği, kadını, yükseleni ve özellikleri nedir?

Cesur

Sadık

Büyük iradeleri vardır

Derin ve iletişim insanlarıdır

Kıskanç

Kinci

Duygulara ve tutkulara çok çabuk kapılırlar

Akrep Burcu Kadını Özellikleri

Akrepler kendilerinden başka kimseye güvenmezler, önemli sorunları çözmek için dışarıdan birine güvenmezler. Asla saçma sapan işlerle uğraşmazlar, boş hayallerle yaşamazlar. Akrep burcu kadını özellikleri akrep kadınları doğdukları andan itibaren büyük bir büyülü enerji taşırlar. Bu nedenle, bu burcun kadınları enerjilerini kullanmayı öğrenmelidir. Aksi takdirde çevre için büyük bir tehdit oluşturabilirler. Akrep burcu kadını her türlü duruma uyum sağlayabilen dayanıklılıklarıyla öne çıkan bir kişiliğe sahiptirler. Bununla birlikte, ifade etmeleri zor olsa bile, akıldan çok duygular tarafından yönlendirilme eğilimindedirler.

Akrep Burcu Erkeği Özellikleri

Akrep burcu erkeği; yoğun, tutkulu, duygusal, gizli, cinsel, şehvetli, derin, intikamcı, ihtiyatlı, sadık, gölgeli özelliklere sahiptir. Akrep burcu erkeği özellikleri akrep erkeklerinin biraz olumsuz bir itibarı vardır, ancak bir Akrep erkeğini sevecek çok şey vardır. İlk başta temkinli görünebilir, ancak güvenini kazandıktan sonra, onun tamamen farklı bir yanını göreceksiniz. Sadık, tutkulu, yaratıcı ve şaşırtıcı derecede romantik. Akrep erkekleri cinsel hayatına düşkündür. Tutku ararlar yoğun duygular arasında kaybolmak isterler.

Akrep erkeğinin de kadını gibi güçlü sezgisi vardır. Bunun sayesinde partnerinin ne zaman kötü bir ruh halinde olduğu hemen anlar. Sizi neşelendirmek için ne yapması gerektiğini bilir.

Akrep Burcu Aşk Hayatı

Bir Akrep için mutlak en iyi eşleşme, Yengeç gibi bir su elementidir. Aynı elemente sahip kişiler arasında doğal bir uyum vardır ve her ikisi de güven ve samimiyete çok düşkündür. Aynı şekilde Akrep ve Balık da inanılmaz derecede iyi anlaşır. Her ikisi de güçlü sezgilere sahip derin düşünürler. Birbirlerinin zihinlerini okuyabilirler. Akrep burcu aşk hayatı zevk odaklıdır. Yoğun duygular beslemediği kimseyle birlikte olmazlar. İlk etapta hisler devreye girer daha sonra zihinlerinde yer edinir. Akrep'in Zodyak’ta zıttı olan Boğa, Akrep'in seveceği zevke odaklanır ve bu ona biraz daha pratik olmayı bile öğretebilir.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut