Aklı sıra mı? Aklısıra mı? Aklısıra / aklı sıra kelimesi yani zarf bitişik mi, ayrı mı yazılır? TDK kılavuzunda ayrı ve bitişik kelimelerin nasıl yazılacağı detaylarıyla aktarılıyor.

Merak edenler için akılsıra kelimesinin yazımını haberimizde derledik.

Aklısıra TDK'ya göre alay yollu bir zarf...

Örenğin:

"Ne olacak, aklı sıra adamcağızı avlamaya çıkmış." - Reşat Nuri Güntekin