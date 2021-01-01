Senaryosunu Hakan Kandal'ın yazdığı, yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği Akıncı dizisi yeni bölümleri ile Cuma akşamları ATV'de yayınlanacak. İşte Akıncı dizisi oyuncuları...

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI

Şükrü Özyıldız - Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş- Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Ercü Turan

Deren Talu

Kubilay Yılmaz

Zeynep Melisa Alpergün

Eren İnan

AKINCI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler ve Tolga Tekin yer almaktadır.