13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Hercai' dizisinin 'Miran'ı oyuncu Akın Akınözü, tüm dünyaya yayılmaya devam eden salgına karşı kendisini karantinaya alan ünlü isimlerden biri...
Bu süreçte gerekli önlemleri alan Akınözü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımıyla dikkat çekti.
Takipçilerine moral vermek ve destek olmak isteyen oyuncu, camın arkasından verdiği siyah-beyaz bir pozunu "Dünya senin tek evin ve ona ödemen gereken büyük bir borcun var" notunu düşerek şu ifadelere şu ifadeleri kullandı:
-Evde kal; çünkü bütün maskelerinden arındığın tek yer evindir.
-Durmayı öğren; çünkü dünyanın dinlenmeye, temizlenmeye, kendini iyileştirmeye ve kuşların seslerini duymaya ihtiyacı var.
-Sıkılmaya başla; çünkü koşuşturmacanın içinde neyi nasıl tükettiğini ve ürettiğini sorgulamayı unuttun.
-Önceliklerini hatırla; çünkü ruhunu, aileni, evini, yolunu ve nefesini kaybediyorsun.
-Başkalarını düşün; çünkü kendinden daha büyük bir şeyi korumakla sorumlusun ve hiçbir ayrım olmadan hepimiz birbirimize bağlıyız.
-Sosyal mesafe; çünkü otomatikleşmiş sosyal temaslarına anlam yüklemen gerekiyordu.
-Sabırlı ol; çünkü buna benzer olaylar tarihte yaşandı ve geçti. Panik yapmak, yarardan çok zarar getirir.
-Ders al; çünkü bu sınavdan geçemezsen çocukların, torunların aynı sınavı vermek zorunda kalacaklar.
-Hayat eve sığar; çünkü zaten hayat evden çıkar. Ama huzur mu, yoksa virüs mü, yayacak bu senin seçimlerine bakar.
-Ve unutma; korku olabilir ama nefret olmak zorunda değil, izolasyon olabilir ama yalnızlık olmak zorunda değil, hastalık olabilir ama ruh çürümesi olmak zorunda değil, evet ölüm bile olabilir ama her zaman sevginin ve özgürlüğün yeniden doğumu da olabilir.
-Evde kal; çünkü dünya senin tek evin ve ona ödemen gereken büyük bir borcun var.
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