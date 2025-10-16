Akın Akınözü, dedesinin İstiklal Madalyası'nı taşıdı
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın başrol oyuncusu Akın Akınözü, Cannes'daki etkinlikte dedesine ait İstiklal Madalyası'nı ceketine takarak boy gösterdi
Giriş: 16.10.2025 - 18:36 Güncelleme: 16.10.2025 - 18:36
‘Veliaht’, 15 Ekim Çarşamba akşamı MIPCOM Fuarı kapsamında Cannes’ın ikonik mekânı Palm Beach’te görkemli bir lansmanla uluslararası izleyicilere tanıtıldı.
Dizinin yurt dışı temsilciliğini üstlenen Global Agency’nin ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine; başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Serra Arıtürk de katıldı.
Akın Akınözü, Cannes’daki etkinlikte dedesine ait İstiklal Madalyası'nı taşıdı.
