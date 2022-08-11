Akılalmaz oyun! Müteahhit aynı evi 5 kişiye sattı

Karakaya, 400 bin TL karşılığında inşaat halindeki evi müteahhitten satın aldı. Birkaç ay sonra ikinci bir alıcının gelmesiyle şok oldu. Yaklaşık 6 ay sonra evin üçüncü bir kişiye 250 bin TL’ye satıldığı ortaya çıktı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Gülseren Karakaya

Ancak aradan geçen sürede müteahhit İrfan T.’nin aynı evin tapusunu yakını olan Erdal K.’ya araba ve bir miktar para karşılığında sattığı belirlendi.

Erdal K.'nin de evi yine akrabası olan İrfan A.’ya sattığı ortaya çıktı. Evi alan son kişi ise Karakaya’yı sürekli tehdit ederek evi boşaltmasını istedi. Ancak aynı evin 5 alıcısı çıktığını öğrenen emekli öğretmen Gülseren Karakaya, avukat aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Müteahhidin, "Tapu öncesi inşaatın bitmesi lazım 150 bin TL gerek" diyerek para istediğini ve bu parayı eşinin hesabına gönderdiğini anlatan Gülseren Karakaya, “2019 yılında bir evimi sattım, Avcılar’dan ev almak istedim. Dolaştım, bir inşaatın önünde dururken bir adam geldi. 'Burada çok güzel bir daire var isterseniz orayı görebilirsiniz' dedi. Zorla beni yukarıya çıkardı, çok beğendim. Aradan birkaç gün geçti ben yine ev aramaya başladım. Bu adam beni aradı, 'gelin görüşelim evi beğenmişsiniz. Konuştuk 500 bin dedi', ben de 'veremem o kadar ancak 400 bin verebilirim' dedim. Aradan bir iki gün geçti bizi aldı oturduk ve 400 bin TL’ye anlaştık. Hemen inşaat başlayacaktı ama geliyorum gidiyorum inşaat aynı duruyor. Oturduğum evi sattım vaktim doldu, çıkmak zorunda kaldım. Sözleşmede 5 ay içinde bitecekti ama 6 ay geçti hiç ilerleme yok. Ev ne oldu diye sorunca gel, ev buldum sana dedi. Ama inşaatın içinde kapı, pencere yok 'burada kal' dedi. 'Burada nasıl yaşarım' dedim, 'camlara naylon çekeriz, kalırsın' dedi” şeklinde konuştu.