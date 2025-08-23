Habertürk
        AKILALMAZ OLAY! Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada | SON DAKİKA HABERİ

        Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada!

        İstanbul Avcılar'da, bir hafta arayla iki ayrı noktadaki kaldırım taşlarını çalan şüpheliler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye ekiplerinin ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 12:08 Güncelleme: 23.08.2025 - 12:42
        Kaldırım taşı hırsızlığı kamerada!
        İstanbul'da olay, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki Petunya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa gelen şüpheliler, söktükleri kaldırım taşlarını kamyonete yükleyerek kaçtı.

        BİR HAFTA SONRA YİNE GELDİLER

        DHA'daki habere göre aradan bir hafta geçtikten sonra bu sefer de İstanbul Caddesi'ndeki bir sitenin önüne 3 tekerlekli motosiklet ile gelen başka kişiler, orada bulunan kaldırım taşlarından bir bölümünü alıp gitti.

        İKİ OLAY DA KAMERAYA YANSIDI

        İki olay da çevrede oturanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Avcılar Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunarak 'Kamu malı hırsızlığı' olayına karışan şüphelilerin yakalanmasını istedi.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
