Akılalmaz olay! Boğa öldürdü!

Kars'ta, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde çiftçilik yapan Emrullah Apar (32), hayvanlarını köyün merasında otlattığı sırada boğa saldırısına uğradı.

AA'da yer alan habere göre köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynuz darbeleri alan 4 çocuk babası Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Emrullah Apar'ın cenazesi, otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.