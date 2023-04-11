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Akılalmaz olay! Boğa öldürdü!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, boğasını otlatan 32 yaşındaki Emrullah Apar, boğasının boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti. 4 çocuk babası olan Apar'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

Giriş: 11.04.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akılalmaz olay! 4 çocuk babasını boğa öldürdü! - Son dakika haberleri
AA

Kars'ta, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde çiftçilik yapan Emrullah Apar (32), hayvanlarını köyün merasında otlattığı sırada boğa saldırısına uğradı.

BOYNUZ DARBELERİYLE ÖLDÜ

AA'da yer alan habere göre köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynuz darbeleri alan 4 çocuk babası Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Emrullah Apar'ın cenazesi, otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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