Akılalmaz kelimesi ne demek, nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre; akılalmaz mı doğru akıl almaz mı? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

AKILALMAZ SÖZCÜĞÜNÜN DOĞRU YAZILIŞI

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, akılalmaz şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "akıl almaz" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "akılalmaz"dır.

AKILALMAZ NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre akılalmaz kelimesi, "İnanılacak gibi olmayan, inanılmaz" anlamlarında kullanılmaktadır.