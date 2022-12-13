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Haberler Gündem 3. Sayfa Akılalmaz hırsızlık! Korkulukları tekmeyle kırıp çaldı

Sultangazi'de merdiven korkuluğu hırsızlığı kamerada

İstanbul'da akılalmaz bir hırsızlık yaşandı. Sultangazi'de meydana gelen olayda bir kişi, tekmeyle kırdığı merdiven korkuluklarını çaldı

Giriş: 13.12.2022 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Akılalmaz hırsızlık! Korkulukları tekmeyle kırıp çaldı
Akılalmaz hırsızlık! Korkulukları tekmeyle kırıp çaldı
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DHA

Sultangazi'de, bir iş yerinin önüne gelen kişi, gözüne merdiven korkuluklarını kestirdi. Bir süre etrafı kontrol eden şüpheli, ardından tekme ile korkulukları kırdıktan sonra çalarak, uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, pazar günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kapalı olan bir iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi, merdiven korkuluklarını gözüne kestirdi.

Bir süre iş yerinin merdivenlerinde oyalanan şüpheli, daha sonra korkulukları tekmeleyerek kırmaya başladı. Kırılan korkulukları alan şüpheli, oradan ayrıldı. Hırsızlık anı ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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