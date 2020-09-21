Peyniri bol, yeşillikli bir salata, üzerine gezdirilmiş sosu ile damaklara lezzet verse ne güzel olur değil mi? Hazırlanması da pratik olan Akdeniz salatası, salata tarifleri içinde en sevilenlerinden biri olacaktır.

Akdeniz Salatası İçin Gereken Malzemeler:

4 yaprak marul

2 yaprak lolorosso

4 adet cherry domates

1 adet sarı biber

1/2 çay bardağı siyah zeytin(Dilimlenmiş)

100 gram beyaz peynir

Sosu İçin;

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Akdeniz Salatası Yapılışı:

Bir kasede karabiber dışında diğer sos malzemelerini karıştırın.

Sebzelerin hepsini güzelce yıkayın ve mümkünse yapraklı olanları yaklaşık 20 dakika sirkeli suda bekletin.

Sebzeleri kurutun.

Yapraklı olanları bıçak değdirmeden eliniz ile kopartarak kaseye ekleyin.

Domatesleri ortadan ikiye bölün.

Eğer çeri domatesler büyük ise üçe bölebilirsiniz.

Domatesleri ekleyin.

Sarı biberi kare şeklinde doğrayın.

Siyah zeytinler ile birlikte kaseye ekleyin.

Hepsini karıştırın.

Sosu da ekleyerek harmanlayın.

Son olarak beyaz peyniri küp şeklinde doğrayın, kaseye ekleyin.

Üzerine biraz karabiber serperek, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Dilerseniz sarı cheery domates, kırmızı biber kullanabilir.

Yeşilliklerin yanında roka, göbek marul, dereotu gibi yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Dilerseniz soğan da ekleyebilirsiniz.