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        Haberler Gündem Güncel Akçakoca'da ormanda gençleştirme çalışması | Son dakika haberleri

        Akçakoca'da ormanda gençleştirme çalışması yapıldı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından gençleştirme çalışması gerçekleştirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:24 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:24
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        Akçakoca'da ormanda gençleştirme çalışması
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        Düzce'nin Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı tabi tabi gençleştirme programında yer alan Kaplandede Orman İşletme Şefliği bölmedeki toprak işleme çalışmaları tamamlandı.

        Ayrıca yine aynı bölgede tabi gençleştirme programında yer alan bölgede yürütülen gençlik bakım çalışmaları tamamlandı.

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        #Akçakoca
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