Akçakoca'da ormanda gençleştirme çalışması yapıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından gençleştirme çalışması gerçekleştirildi
Giriş: 07.12.2024 - 18:24 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:24
Düzce'nin Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü 2024 yılı tabi tabi gençleştirme programında yer alan Kaplandede Orman İşletme Şefliği bölmedeki toprak işleme çalışmaları tamamlandı.
Ayrıca yine aynı bölgede tabi gençleştirme programında yer alan bölgede yürütülen gençlik bakım çalışmaları tamamlandı.
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