Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Akça cılıbıt sahilde beslenirken görüntülendi

        Akça cılıbıt sahilde beslenirken görüntülendi

        Hatay'ın Samandağ sahilinde kumsalda yiyecek ararken hızlı adımlarla hareket eden akça cılıbıt, güzel görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 08:32 Güncelleme: 14.10.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yer Hatay! Sahilde beslenirken görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçedeki doğal sit alanı ilan edilen Milleyha Sulak Alanı'nda, bu yıl 315 farklı kuş türü kaydedildi.

        Doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline gelen alanın yakınlarındaki sahilde, nesli tehdit altındaki türler arasında yer alan akça cılıbıt görüntülendi.

        Göç yolundayken sulak alanda mola veren ve kumsalda yiyecek ararken hızlı adımlarla hareket eden akça cılıbıt, güzel görüntüler oluşturdu.

        10-15 santimetre büyüklüğündeki kuş, bir süre beslendikten sonra gözden kayboldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #akça cılıbıt
        #Hatay
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        20 kişi tutuklandı! 127 milyon TL'lik vurgun!
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Üzerinden çıkan şoke etti... Dilenci mi kuyumcu mu?
        Üzerinden çıkan şoke etti... Dilenci mi kuyumcu mu?
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Montella'dan Berke Özer açıklaması!
        Montella'dan Berke Özer açıklaması!
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Rusya'dan Filistin devleti çağrısı
        Rusya'dan Filistin devleti çağrısı
        "Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
        "Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Filistinliler serbest kaldı
        Filistinliler serbest kaldı
        Habertürk Anasayfa