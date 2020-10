Akbank POS'u cebe indirdi

HABERTURK.COM

İş yerleri, Android mobil cihazlarına indirecekleri Akbank Cebe POS uygulaması ile artık fiziki POS cihazlarına ihtiyaç duymadan anında ödeme alma ayrıcalığına sahip olabilecekler. Kasım ayında başlayacak bu yeni uygulama sayesinde KOBİ iş yerleri müşterilerinden hızlı ve güvenli bir şekilde anında ödeme alabilecekler. Akbank Cebe POS’un, cebe inen kredi kartı ile birlikte dijital ödemeler dünyasında fark yaratacağının altını çizen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Geçtiğimiz ay hayata geçirdiğimiz cebe inen kredi kartı ile birlikte ödeme sistemlerindeki dijital dönüşüm stratejimizi hız kesmeden devam ettiriyoruz. Bizi yine çok heyecanlandıran bir diğer yeniliğimizi de sizlerle paylaşmak isterim. Akbank POS cihazları artık cebe iniyor. Üstelik 250 TL üzeri temassız ödemeler de Türkiye’de ilk kez ‘Cebe POS’ ile akıllı cihazlardan alınabilir hale geliyor. Akbank Cebe POS ile sektörde PIN destekli ‘Tap to Phone’ teknolojisini Visa ve Provision iş birlikleri ile hayata geçiren ilk banka olduk. Bu sayede Android tabanlı telefon veya tablet ekranına PIN tuşlayarak kartlı ödeme işlemi gerçekleştirilebilecek. Bu yeniliğin arkasına her zaman olduğu gibi müşteri deneyimi ve teknolojik altyapımızı koyduk. Visa iş ortaklığında baştan sona dijital bir deneyim olarak tasarladığımız bu süreçte iş yerleri dijital platformlarımız üzerinden yaptıkları başvuruları onaylanır onaylanmaz Cebe POS uygulamasını anında kullanmaya başlayabilecekler" dedi.

TEMASSIZ VE QR KOD İLE ÖDEME ALINACAK

Yüce üye işyerlerinin ceplerine indirdikleri Cebe POS uygulamaları ile hem temassız hem de QR ile ödeme alabileceklerini belirterek şunları söyledi: "Türkiye’de Akbank ve diğer tüm bankacılık uygulamaları aracılığıyla QR ödeme alabilen ilk ve tek mobil POS uygulamasıyız. Bu sayede temassız özellikli kartı veya telefonu olmayan müşterilerimiz de QR ile ödeme yapabilecekler. İş yerlerimiz, sağladığımız bu dijital ürün ile ödemeleri hızlı ve güvenli bir şekilde almaya başlayabilecekler. POS cihazlarımızda KOBİ iş yerleri ile başladığımız bu dijital dönüşümün yakın zamanda mağaza içi yansımalarını da görecek olmak bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Lansman ve sonrasındaki yaygınlaşma süresince işyerlerine özel ayrıcalıklı kampanyalarımız da olacak.”

SALGIN İLE TEMASSIZ KULLANIM ARTTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise Akbank Cebe POS uygulaması ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Pandemi döneminde milyonlarca bireyin, mekân ve platformdan bağımsız olarak alışveriş yaptıkları her yerde kartlarıyla ödeme yapmanın rahatlığını talep ettiğini gördük. Özellikle temassız ödemelerin benimsenmesinde normalde yıllar sürecek büyük bir dönüşüm bir kaç ay içinde gerçekleşti. Visa’nın PIN destekli Tap To Phone teknolojisiyle, KOBİ’lere herhangi bir ek donanım gerekmeksizin, ödeme kabulünde akıllı telefonlarını kullanabilmelerini sağlıyoruz. Düşük maliyetli, kurulumu kolay ve aynı zamanda Visa güvenlik standartlarını sağlayan bu teknoloji ile işyerleri kartlı temassız ödemeleri kolaylıkla kabul edebilir hale geliyor. Tüketiciler ise temassız kartlarını veya telefonlarını işyerinin akıllı telefonuna okutarak saniyeler içinde ödemelerini güvenle yapabiliyor. Kasım ayında uygulama başladığında, Visa’nın PIN destekli Tap to Phone teknolojisini kullanan Akbank’ın Cebe POS çözümü de aynı geleneksel POS cihazlarında olduğu gibi tüm temassız özellikli Visa kartlarını kabul edebilecek. İşletmelerin tek yapmaları gereken, Akbank’ın ilgili uygulamasını Android tabanlı cep telefonlarına indirmek. KOBİ’lerin temassız ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak olan bu yeniliğin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.