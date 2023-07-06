Akasya Durağı'nın Çaycı Ali Kemal'iydi! Ateş Fatih Uçan'ın eşinin ayaklarını öptüğü gönderileri dikkat çekti!
2008-2012 yılları arasında yayınlanan komedi ve aile türündeki Akasya Durağı'nda çaycı Ali Kemal karakterini canlandıran oyuncu Ateş Fatih Uçan eşinin ayaklarını öptüğü gönderileri sosyal medya hesabından yayınladı. Uçan'ın eşiyle olan görüntüleri dikkat çekti.
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Aslı Altaylar, Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen gibi ünlü isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteriyle hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan'ın eşiyle olan gönderileri sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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Şimdilerde 45 yaşında olan Ateş Fatih Uçan sosyal medya hesabından sık sık 26 Aralık 2010 yılında evlendiği eşiyle birlikte pozlarını aşk dolu notlarla yayınlıyor.
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Ateş Fatih Uçan 13 yıldır evli olduğu eşi Hülya Aksu'nun ayaklarını öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Aynı fotoğrafı Aksu'da hesabında yayınlayarak altına: "Bu ışık ikimize fazla" notunu düştü.
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Instagram hesabında 37.7 bin takipçisi olan Ateş Fatih Uçan ise fotoğrafın altına: "Senin gibi bir kadının ayakları öpülür ölürüm sana âsil karım" notunu düştü.
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İşte Ateş Fatih Uçan ve eşinin pozları...
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