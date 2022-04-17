ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bu yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün yani 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştiriliyor. ALES soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmazken geçmiş yıllarda gerçekleştirilen sınavlar göz önüne alındığında sınav sorularının aynı gün içerisinde ve ya birkaç gün sonra açıklanması bekleniyor.