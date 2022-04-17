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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES puanı kaç yıl geçerli?

2022 yılının ilk ALES sınavı 17 Nisan Pazar yani bugün 81 il merkezi, Kırgızistan ve Lefkoşa’da uygulanıyor. Akademik kariyer yapma planı olan binlerce adayın gündeminde ALES puanlarının kaç yıl geçerli olduğu yer alıyor.

17.04.2022 - 11:06 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2022 ALES sınavın birincisi 17 Nisan Pazar günü yani bugün gerçekleştiriliyor. Üniversitelerde araştırma görevlisi, okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı olmak isteyen binlerce aday Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ardından ALES puanının kaç yıl geçerli olacağını merak ediyorum. İşte, ALES puanı kaç yıl geçerli? sorusunun cevabı…

  • 2022 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    17 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen ALES sınavı sonuçları 12 Mayıs 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

  • ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. 2022 yılı ALES/1 sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

  • ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Bu yılın ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün yani 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştiriliyor.  ALES soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmazken geçmiş yıllarda gerçekleştirilen sınavlar göz önüne alındığında sınav sorularının aynı gün içerisinde ve ya birkaç gün sonra açıklanması bekleniyor.

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