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        Haberler Magazin Akademi, Filistinli yönetmen Hamdan Ballal’a özür diledi

        Akademi, Filistinli yönetmen Hamdan Ballal’den özür diledi

        Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Oscar ödüllü yönetmen Hamdan Ballal'i yeterince desteklemediği için özür diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 22:53 Güncelleme: 29.03.2025 - 23:05
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        Özür dilendi
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        Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS), geçtiğimiz günlerde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Oscar ödüllü 'No Other Land (Başka Toprak Yok)' belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'i yeterince desteklemediği için özür diledi.

        Akademi, 26 Mart'ta yaptığı ilk açıklamada, Hasmdan Ballal'in adı belirtilmeden olayın kınanmasını tepkiyle karşılamıştı. Yönetmenin yeterince desteklenmediği konusunda, 700 civarında oy hakkına sahip üyenin imzasını taşıyan tepki mektubunun ardından Akademi, bu hatayı kabul ederek yeni bir açıklama yaptı.

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        Eleştirilerin ardından Akademi, Oscar ödüllü yönetmen Hamdan Ballal'e destek veren ve onun adını doğrudan vurgulayan bir açıklama yayımladı. Akademi CEO’su Bill Kramer ve Başkan Janet Yang, çarşamba günü yaptıkları açıklamada, "desteklenmediğini hisseden tüm sanatçılardan" özür diledi.

        "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BASTIRILMASINDAN NEFRET EDİYORUZ"

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Akademi, dünyanın neresinde olursa olsun bu tür şiddeti kınamaktadır. Her ne koşulda olursa olsun ifade özgürlüğünün bastırılmasından nefret ediyoruz."

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        "SANATÇILARA ZARAR VERİLMESİNİ YA DA ONLARIN BASTIRILMASINI KINIYORUZ"

        İlk açıklamada ise "Eserleri ya da görüşleri yüzünden sanatçılara zarar verilmesini ya da onların bastırılmasını kınıyoruz. Akademi'nin sosyal, siyasi ve ekonomik olaylar karşısında konuşması anlaşılır bir şekilde sıklıkla talep ediliyor. Bu tarz durumlarda Akademi'nin dünya çapında pek çok eşsiz görüş açısına sahip 11 bin üyesi olduğunu hatırlatmak önemli" ifadeleri kullanılmıştı.

        Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Susya köyüne düzenlediği saldırı sırasında Hamdan Ballal, yaralanmıştı. 'No Other Land (Başka Toprak Yok)' adlı belgesel, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'da karşılaştığı yıkım ve sürgün politikalarına karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Bu yıl 'En İyi Belgesel Oscarı'nı kazanan film, büyük takdir toplamıştı.

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        #Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi
        #Hamdan Ballal

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