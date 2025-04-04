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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye tarihi öneme sahiptir

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Terörsüz Türkiye tarihi öneme sahiptir

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli'nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, "terörsüz Türkiye" ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir" değerlendirmesinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:22
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        AK Parti'den Bahçeli mesajı
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        "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli mesaisine yeniden başladı. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" temennisinde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin devlet ve millet hayatımız için ortaya koyduğu irade, “terörsüz Türkiye” ve bölge barışı için yürüttüğü kararlı siyaset tarihi öneme sahiptir. Etrafımızdaki gelişmeler, Cumhur İttifakı’mızın ortaya koyduğu hedeflerin önümüzdeki dönem için hayati önemde olduğunu ve belirleyeci olacağını daha net şekilde göstermiştir. Yakın coğrafyamızdaki şartların giderek zorlaştığı bu dönemde, yolumuza daha kararlı ve güçlü şekilde devam edeceğiz.

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        #Ömer Çelik
        #Terörsüz Türkiye
        #haberler
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