AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Parlamentosu'nun aldığı karar soykırımın tescili

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail hükümetine tepki gösterdi.

Sözcü Çelik, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir. İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir.



İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 18, 2024 Dışişleri'nden İsrail parlamentosuna kınama