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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Parlamentosu'nun aldığı karar soykırımın tescili

        AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail Parlamentosu'nun aldığı karar soykırımın tescili

        İsrail Parlamentosu'nun aldığı Filistin Devleti'nin kurulmasını reddeden kararını 'soykırım politikalarının tescili' olarak nitelendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ayrıca "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 17:27 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:46
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail hükümetine tepki gösterdi.

        Sözcü Çelik, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in bugün polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girerek provokasyona imza atması daha büyük bölgesel çatışmalara yol açabilecek son derece kışkırtıcı bir eylemdir. İsrail parlamentosunun Filistin Devleti’nin varlığını reddeden kararı ise mevcut soykırımcı yönetimin asimilasyon ve soykırım politikalarının tescili olan hukuksuz bir karardır. Bölge barış ve istikrarını daha büyük tehditlerle karşı karşıya bırakan her iki adım da vahimdir.

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        #Ömer Çelik
        #israil parlamentosu
        #haberler
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