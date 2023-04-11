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AK Parti seçim beyannamesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddeleri neler?

AK Parti seçim beyannamesi maddeleri için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! 2023 AK Parti seçim beyannamesi ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 Ak Parti seçim beyannamesi maddeleri açıklanıyor. Deprem yaralarının sarılmasına dönük adımların öne çıkacağı seçim beyannamesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak.Programda partinin milletvekili adayları da tanıtılacak. İşte 2023 Ak Parti seçim beyannamesinin açıklanacağı gün ve saat detayları...

Giriş: 11.04.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yaklaşılırken gözler AK Parti seçim beyannamesi maddelerine çevrildi. Partide, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesinin ardından seçim beyannamesi hazırlıklarında da sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 AK Parti seçim beyannamesini Ankara Spor Salonu'nda açıklayacak. Cumhur ittifakının seçim vaatleri belli olacak.  Adalet ve Kalkınma Partisi  "Doğru adımlarla yola devam" sloganını kullanacak. İşte 2023 AK Parti seçim beyannamesi maddelerine ilişkin merak edilen detaylar...

  • AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AK Parti 10 Nisan Salı günü milletvekili adaylarını tanıtacak ve seçim beyannamesini açıklayacak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. 

    AK Parti seçim beyannamesi 10 Nisan 2023 Salı günü yani bugün açıklanacak.

  • AK PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİ NEREDE AÇIKLANACAK?

    2023 AK Parti seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek programda kamuoyu ile paylaşılacak.

  • DEPREMLER NEDENİYLE SADE BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

    Programda, AK Parti kampanyasının ana temasını oluşturan "Doğruluk" ve "Türkiye Yüzyılı" içerikli 4-5 dakikalık film izletilecek.

    AK Parti'nin İstanbul 3. bölgeden milletvekili adayı olan müzisyen Yücel Arzen, imzasının bulunduğu Türkiye Yüzyılı kampanyasının müziklerini korosuyla seslendirecek.

    Programa, AK Parti'nin MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları, kurucular kurulu, il başkanları, il gençlik ve kadın kolları başkanları, belediye başkanları katılacak. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sade bir program gerçekleştirilecek.

  • 20 YILLIK KAZANIMLAR SIRALANACAK

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığında uzun süredir üzerinde çalışılan seçim beyannamesinde "Doğru adımlarla yola devam" sloganı kullanılacak.

    AK Parti iktidarlarının 20 yıllık hizmetlerine yer verilecek beyannamede, "Türkiye için hemen şimdi" sloganıyla sanayiden yüksek teknolojiye, eğitimden dış politikaya, savunma sanayisinden enerjiye, tarımdan sosyal ve kültürel yaşama, sağlıktan gençlik ve spora kadar birçok alandaki kazanımlar sıralanacak.

  • DEPREM YARALARININ SARILMASINA DÖNÜK ADIMLAR BEYANNAMEDE YER ALACAK

    Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılı vurgusundan yola çıkılarak 23 başlıkta hazırlanan beyannamenin ilk bölümünde, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına dönük adımlara yer verilecek, "Geleceğe birlikte yürüyeceğiz" vurgusu yapılacak.

    Depremden etkilenen şehirlerin yeniden imarı ve kentsel dönüşümlerle dirençli şehirlerin oluşturulması, seçim beyannamesinde önemli yer tutacak.

    KALKINMA YATIRIMLARI ÖNE ÇIKACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar "Türkiye Yüzyılı" çatısı altında seçim beyannamesinde öne çıkarılacak.

    Ekonomi, çevre, aile, adalet ve özgürlüklere ilişkin başlıkların detaylı şekilde işleneceği beyannamede gençler ve kadınlar için de ayrı bir başlık bulunacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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