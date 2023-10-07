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        Haberler Gündem Politika AK Parti'nin yeni A takımı açıklandı - Gündem Haberleri

        AK Parti'nin yeni A takımı açıklandı

        AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin A takımını açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 07.10.2023 - 21:05 Güncelleme: 07.10.2023 - 21:37
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        AK Parti'de yeni A takımı belli oldu
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        AK Parti kongresinin ardından ilk MKYK toplantısını gerçekleştirdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

        Muhalefet partilerinde değişim tartışmaları yapılırken ve bu değişim tartışmaları kavga, gürültü, kaosla birlikte yürütülürken AK Parti ve Cumhur İttifakı t oplumun istikrar talebini, değişimi kucaklayacak siyasi iradeyi ortaya koymaktadır. Bizim bütün kongrelerimiz tecrübe ve istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda değişimi kucaklayan denge içerisinde olmuştur. Kadınların siyasette daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi, partimizin her alanında etkisini göstermesi açısından güçlü bir temsile sahip olmalarıdır. Aynı şekilde gençlerin temsili, Türkiye'nin bütün sosyolojisini kucaklayan siyasi parti olan AK Parti'nin yayılma ve temsil içinde MKYK'sını oluşturması ve kongresini yapmasıdır. Böylece bütün birimlerimiz açısından AK Parti kongresini gerçekleştirerek yerel seçime hazır hale gelmiştir.

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        "ŞİDDETİ TIRMANDIRACAK ADIMLARDAN UZAK DURMAYA DAVET EDİYORUZ"

        Prensip olarak her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Sivillerin hangi taraftan olursa olsun, sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. Daha çok kan dökülmesine yol açacak şiddet döngüsünün ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Burada itidal önemlidir. Bölgede müzakere, diplomasiye dayanan barış ve huzur ortamını her zaman ifade ettik ve ifade etmeye devam ediyoruz. Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. Tarafları şiddeti daha da tırmandıracak adımlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Çok yakından takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız yakın takipte. Biz de parti olarak takip ediyoruz.

        AK PARTİ'nin İLK MKYK TOPLANTISININ ARDINDAN PARTİ MKYK’SI BELİRLENDİ

        Çelik açıklamalarında AK Parti'nin A takımını şöyle açıkladı:

        AK Parti Genel Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan,

        Genel Başkanvekili Efkan Ala,

        Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş,

        Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı,

        Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir,

        Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz,

        Genel Sekreter Fatih Şahin,

        Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya,

        Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ,

        Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya,

        Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

        Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur,

        İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın,

        Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen,

        Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz,

        Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi,

        Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan,

        Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri,

        Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz.

        YÜKSEK İSTİŞARE KURULU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Önümüzdeki günlerde ilk MYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bütün birimler yarın sabah itibariyle görevine başlamış olacaklar. Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu'nu da yakın zamanda ilan edeceklerini toplantıda ilettiler.

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