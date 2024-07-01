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        Haberler Gündem Politika AK Parti'nin kampında ne konuşuldu? - Gündem haberleri | Son dakika haberleri

        AK Parti'nin kampında ne konuşuldu?

        AK Parti'nin yerel yönetimler kampında çevre ve aile bakanları da sunum yaptı. Çevre Bakanı Özhaseki kentsel dönüşüm çalışmalarını anlatırken, Aile Bakanı Göktaş ise sosyal yardımlardaki son durumu paylaştı.

        Giriş: 01.07.2024 - 17:39 Güncelleme: 01.07.2024 - 21:46
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        AK Parti'nin kampında ne konuşuldu?
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        AK Parti’nin yerel yönetimler istişare kampında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığın çalışmalarını 5 aşamada anlattı. Afet ve afet sonrası, yapılan çalışmalar, deprem bölgesi seçim sonuçları, kentsel dönüşüm ve çevre projelerine yer verdi. Deprem bölgesindeki konutların hızla yükseldiğini belirten Özhaseki, yaklaşık 77 bin konutun teslim edildiği bilgisini verdi.

        BAKANLAR SUNUM YAPTI

        Özhaseki’nin sunumuna göre, Kahramanmaraş’ta 17 bin 592, Adıyaman’da 8 bin 216, Elâzığ’da 3 bin 93, Adana’da 2 bin 316, Osmaniye’de 3 bin 572, Malatya’da 7 bin 881, Hatay’da 10 bin 889, Kilis’te bin 494, Şanlıurfa’da 2 bin 446, Diyarbakır’da 4 bin 415 ve Gaziantep’te 14 bin 710, yıl sonuna kadar da 200 bin konutun teslimi yapılması bekleniyor. Deprem bölgesine alt yapı çalışmaları hibe miktarları kapsamında toplam 64 milyar lira aktarıldı. Projelerin büyük çoğunluğu tamamlanırken, mayıs ayı itibariyle de ihale sürecine başlandı.

        Türkiye genlinde 6 milyon bağımsız bölümün risk altında olduğunu belirten Özhaseki, 2 milyon bağımsız bölümün ise acil yıkılması gerektiğini ifade etti. Özhaseki'nin sunumuna göre, İstanbul’da yaklaşık 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altında. İstanbul’da 600 bin bağımsız bölümün ise acilen dönüşmesi gerekiyor. İstanbul’un 39 ilçesinde “yarısı bizden kampanyası” kapsamında yaklaşık 15 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. İki ayda 14 bin 985 bağımsız bölümün yıkım ve temel atmaları da gerçekleştirildi.

        Kampta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bir sunum yaptı. Yerel yönetimlerin sosyal yardım boyutuna eğilen Göktaş, başvurulardaki bürokrasiyi sona erdirdiklerine dikkat çekti. Yurt çapındaki bin 3 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ile sosyal yardımların ulaştırıldığını kaydeden Göktaş, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde ulusal vefa programı kapsamında 127 bin yaşlı vatandaşımız için 1,44 milyar TL tutarında kaynak aktarımı gerçekleştirdik” dedi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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