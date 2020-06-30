AK Parti Meclis Grup Yönetimi belirlendi.
Meclis Başkanvekili olarak Sadi Bilgiç, Grup Başkanı olarak da Naci Bostancı görevine devam edecek.
Grup Başkanvekilleri de değişmezken; Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu görevini sürdürecek.
Meclis İdare Amirleri'nde ise değişiklik yaşandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin TBMM İdare Amirleri olurken, Hilmi Özcan görevini sürdürecek.
AK PARTİ MYK TOPLANIYOR
AK Parti MYK bugün toplanacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı erdoğan'ın iç ve dış gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapacak. Daha sonra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir sunum yapacak.
Toplantıda Meclis çalışma takvimi, önümüzdeki süreçte Meclis'e gelecek kanun teklifleri ele alınacak. Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklik masaya yatırılacak.
Koronavirüsle ile mücadele konusunda atılacak adılar da görüşülecek.
GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI YARIN
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, uzun bir aradan sonra yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.
AK Parti'de koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde toplantılar video konferans yöntemiyle yapılıyordu.
Parti genel merkezinde 11 Mart'ta son kez yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, tedbirler çerçevesinde 22 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan video konferans ile il başkanlarına hitap etmişti.
Salgın sürecinde kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı uzun bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.
Belediye başkanları, il başkanları, büyükşehir kadın ve gençlik kolları başkanlarının parti genel merkezinden katılacakları toplantıya, sosyal mesafenin korunabilmesi için il kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel meclis başkanları ve büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri video konferans ile katılım sağlayacak.
Salgın dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde, genel merkezden toplantıya katılacak herkese Kovid-19 testi yapılacak.
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