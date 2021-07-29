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AK Parti'li Çelik'ten Manavgat, Osmaniye ve Adana'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Osmaniye ve Adana'da çıkan orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirterek, "19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor" ifadesini kulandı

29.07.2021 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL
AK Parti'li Çelik'ten Manavgat, Osmaniye ve Adana'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama
AK Parti'li Çelik'ten orman yangınlarına ilişkin açıklama
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AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Türkiye'nin farklı illerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'de herkesi üzen yangınlarla mücadelenin devam ettiğini belirten Çelik, Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerlerin boşaltıldığını kaydetti.

Çelik, "Manavgat'taki yangını söndürme çalışmaları sürerken Adana ve Osmaniye'de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı." bilgisini verdi.

İlgili tüm kurumların görev başında ve teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"19 noktadaki yangın kontrol altına alındı. Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan'daki yangın bölgesinde hemşerilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar. Kozan'daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşerilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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