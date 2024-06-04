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        AK Parti kampında ne konuşuldu?

        Doğum hızındaki yavaşlama, AK Parti'nin 31. istişare ve değerlendirme toplantısında da gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nüfusun yaşlandığına dikkat çekerek, "Türkiye'nin önünde, yüksek gelirli ülkeler ligine ulaşmak için, 10-15 yıllık fırsat penceresi kaldı" dedi. Yapay zeka alanındaki gelişmelere de değinen Şimşek, 20 sene içinde mevcut mesleklerin yüzde 60'ının kaybolacağı öngörüsünü paylaştı.

        Giriş: 04.06.2024 - 22:51 Güncelleme: 04.06.2024 - 22:51
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        AK Parti kampında ne konuşuldu?
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        AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Toplantıda, doğum hızındaki yavaşlama, enflasyon ve yapay zeka gibi konular ele alındı. Bakan Şimşek, demografik yapının mevcut haliyle bile 10-15 senelik bir fırsat penceresi sunduğunu işaret ederek “Nüfus yaşlanmadan zenginleşmek gerekiyor" dedi.

        "BÜYÜMEK ÖNEMLİ AMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK LAZIM"

        Edinilen bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yüksek gelirli ülkeler ligine ulaşmak için, kişi başına düşen milli gelirde 700 dolarlık bir kısım kaldı" dedi, buranın aşılması gerektiğini ifade etti. "Büyümek önemli ama sürdürülebilir kılmak lazım" diye konuştu.

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        Şimşek, ekonomideki genel görünüme de değindi. Enflasyonun gelecek yaz, yüzde 28-30'lar bandına düşmüş olacağı öngörüsünü paylaştı. Yerel seçimlerden beri 65 milyar dolar döviz girişi olduğunu işaret etti. Özel sektör ve kamunun borç çevirme oranları da Şimşek’in gündemindeydi. Geçtiğimiz yıl bu oranın yüzde 100’ün altında olduğunu; ancak bu yıl özel sektörün yüzde 130’a kamunun yüzde 160’a çıktığını anlattı. "Borçlanma vadeleri uzadı" dedi.

        "100 BİN YAPAY ZEKA UZMANINA İHTİYAÇ OLACAK"

        Şimşek, yapay zeka alanındaki gelişmelere de değindi. 20 sene içinde mevcut mesleklerin yüzde 60’ının kaybolacağı öngörüsünü paylaşarak, "Eğitim yatırımlarını buna göre planlamak lazım" dedi. Yüksek öğretimde dönüşüm yapılması gerektiğini belirterek,,, gelecekte dünyada 300 milyon, Türkiye’de ise 100 bin yapay zeka uzmanına ihtiyaç olacağına dikkat çekti.

        SULAMA PROJESİ

        Tasarruf genelgesiyle yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesintiye gidilmişti. Toplantıya katılan Şanlıurfa ve Diyarbakır milletvekillerinden, sulama projeleriyle ilgili talepler geldi. Sulama projesi ödeneklerinde kesinti olmayacağını dile getiren şimşek; tasarruf edilen miktarların da sulama ödeneklerine ekleneceğini anlattı.

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