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        Haberler Gündem AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın bayram öncesi vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın bayram öncesi vatandaşlarla bir araya geldi

        AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Ramazan Bayramı öncesi Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklara şeker dağıtıp vatandaşlarla bayramlaşan Ayaydın, "Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve milletimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 19:42 Güncelleme: 29.03.2025 - 21:11
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        Ayaydın bayram öncesi vatandaşlarla
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        AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Ramazan Bayramı öncesi Zeytinburnu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların bayramını kutlayan Ayaydın, çocuklara şeker ikramında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da ileten Ayaydın, bayram heyecanına ortak oldu.

        "Başka Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum"

        Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayının son gününde olunduğunu söyleyen Ayaydın, "Son oruçlarımızı da tuttuk, bugün de Zeytinburnu'na geldik. Burada halkımızla, milletimizle iç içe olarak bayramlaşmaya geldik. Yarın Ramazan Bayramı, bu vesileyle başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize ve milletimize huzur, barış, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Derya Ayaydın
        #haberler
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