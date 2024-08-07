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        Haberler Dünya AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi | Dış Haberler

        AK Parti İstanbul Milletvekili Bayram, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

        Engelli hakları mücadelesiyle bilinen AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 20:22 Güncelleme: 07.08.2024 - 20:22
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        Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
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        AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, engelleri hakları için verdiği mücadeleden ötürü Avrupa Ekonomik Senatosu (European Economic Senate-EES) tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

        Bayram, sosyal medya platformu X’ten bugün yaptığı açıklamada haberi duyurdu. 50 yaşındaki siyasetçi, EES’e “şükranlarını sunduğunu” söyledi.

        Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Bayram, "engelli hakları" konusunda uzun yıllar verdiği mücadeleyle tanınıyor.

        Avrupa Ekonomik Senatosu Fahri Senatörü de olan Bayram'ın hayat hikayesinden esinlenerek çekilen ve engelli bir insanın mücadelesini anlatan Buğday Tanesi adlı film, 2 Aralık 2022’de vizyona girmişti.

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        İstanbul Milletvekili Bayram, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Uluslararası Diplomatlar Birliği'nin (DMW) Almanya'nın Bonn kentinde mayısta düzenlenen programında "Barış Elçisi" ödülüne layık görülmüştü.

        SERKAN BAYRAM KİMDİR?

        İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitiren Bayram, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisansını yaptı.

        Bayram, RSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Refahiye Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Hukukun Üstünlüğü Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Ortopedik Engeliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği gibi birçok STK’da görev aldı.

        AK Parti’de Ümraniye İlçe Başkanlığı Hukuk Komisyon Üyeliği, Ataşehir İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, Hukuk Komisyon Başkanlığı, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Yerel Yönetimler, Sosyal İşler Halkla İlişkiler Komisyon Üyeliği ve İstanbul 1.Bölge Seçim İşleri Başkanlığı gibi görevler aldı.

        Bayram AK Parti’den 26. Dönemde Erzincan, 27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi, 27. Dönemde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #nobel barış ödülü
        #SERKAN BAYRAM
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