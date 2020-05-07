AK Parti İstanbul İl Başkanlığından sağlık çalışanlarına teşekkür klibi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemde, büyük fedakarlıklar göstererek ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarına minneti ifade eden klip, söz, müzik ve animasyon tekniği açısından özel bir ekip tarafından hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gelişmiş ülkeleri bile geride bırakan bir başarıyla sürdürülen Kovid-19 mücadelesine övgü ifade eden çalışmada, sağlık kahramanlarının üstün gayret ve fedakarlıkları gözler önüne serildi.
"Kahraman sağlık ordumuza minnetle" ifadesiyle başlayan klipte iki çocuklu doktor bir annenin sevdiklerini geride bırakarak görev yaptığı hastaneye gidişi, sağlık kadrosuyla birlikte gayret ve fedakarlık içinde yürüttükleri çalışmalar ve nihayetinde ulaşılan mutlu son anlatılıyor.
Koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede elde edilen başarının alkışlarla teşekküre dönüştüğü klip sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.
- "Sağlık çalışanları herkesin medarıiftiharı"
Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte kocaman yürekleri ve üstün görev ahlaklarıyla herkesin medarıiftiharı olduklarını belirtti.
Hala da her türlü riski göze alarak evlerinden, çocuklarından ve kendi hayatlarından mahrum kalıp hastalarının yanında yer alarak, millete umut ve güven olmaya devam ettiklerini aktaran Şenocak, "İnşallah bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız ama bir gün geriye dönüp baktığımızda, aklımızda kalan en büyük ve en güzel anı, sağlık çalışanlarımızın sevgi dolu kalpleri ve döktükleri alın terleriyle yazdığı muazzam bir başarı hikayesi olacaktır." ifadelerini kullandı.
Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından paylaştığı klibe, "Canımıza canları pahasına sahip çıkan kahraman sağlık ordumuza minnetle. Dualarımızda hep onlar vardı. Tek ses, tek yürek hep bir ağızdan söyledik. Bu milletin gücünü her an kalbinde hisset. Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet." notunu düştü.
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