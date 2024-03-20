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        Haberler Gündem Politika AK Parti, 'gri seçmen'e odaklandı: Son 10 günde ne yapacak?

        AK Parti, 'gri seçmen'e odaklandı: Son 10 günde ne yapacak?

        Yerel seçimlere geri sayım hızlanırken, AK Parti'nin son 10 günde uygulayacağı strateji belli oldu. 'Gri' olarak nitelendirilen kararsız seçmen gruplarına odaklanılacak. Özellikle seçimin kritik olduğu il ve ilçelerde, tek tek ev ziyaretleriyle, gri seçmen ikna edilmeye çalışılacak.

        Giriş: 20.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:55
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        AK Parti 'gri seçmen'i ikna edecek
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        AK Parti, yerel seçimlere yönelik son 10 günü saha çalışmalarıyla değerlendirecek. Bu kapsamda, 'gri' olarak nitelendirilen; kararsız ya da daha önce AK Parti'ye oy verip, bugün fikir değiştiren seçmene yoğunlaşacak.

        ANKETLERDE KARARSIZ SEÇMEN ARAŞTIRILDI

        Seçmeninin nabzını yoklayan AK Parti; son yaptırdığı anketlerde, kararsız seçmeni araştırdı. Son seçimlerdeki sandık sonuçları da karşılaştırılarak tercihini başka parti veya adaydan yana kullanan bölgeler listelendi. Kararsız seçmenin belirleyici olacağı il ve ilçeler için özel çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.

        İLK KEZ OY KULLANACAK SEÇMEN YAKIN MARKAJDA

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        İlk kez oy kullanacak seçmen de AK Parti'nin yakın takibinde olacak. 14 milyon eve ulaşıldığı belirtilirken; hedef 31 Mart'a kadar tüm hanelerin kapısını çalmak. Sivil toplum kuruluşları, okul aile birliği yönetimleri, üniversite öğrencileri ve ilk kez oy kullanacak gençler mercek altına alındı. Gençlik kolları, ilk defa oy kullanacakları kapsayan 3 ayrı başlıkta çalışma yapıyor. Oy kullanma gününe yönelik hazırlıklar da tamamlandı.

        2 MİLYON TEŞKİLAT GÖREVLİSİ SAHADA OLACAK

        31 Mart'ta 2 milyon teşkilat görevlisi sahada olacak. Her sandıkta 9 sandık görevlisi bulunacak. Oy sayımının iftar saatine denk gelmesi nedeniyle, aksaklık yaşanmaması için tedbir alınacak.

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