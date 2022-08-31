AK Parti'nin avukatları, "partinin kişilik ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
AK Parti'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan’ın asliye hukuk mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, AK Parti'nin, faaliyetlerini hukuka ve mevzuata uygun sürdüren siyasi bir teşekkül olduğu belirtildi.
Dilekçede, davalı Şık'ın dijital ortamda yayın yapan bir kanaldaki açıklamalarında, AK Parti hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı, AK Parti'nin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu, söz konusu açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği aktarıldı.
Ahmet Şık'ın, gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirme ve toplum nezdinde partinin itibarını zedeleme kastıyla hareket ettiği, partinin kişilik haklarını alenen ihlal ettiği bildirilen dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:
"Davalı, müvekkil partinin, parti yöneticilerinin, üyelerinin ve tüzel kişiliğinin şeref ve haysiyetini zedelediği gibi, kamuoyu nezdinde müvekkil partiye karşı haksız isnatlarda bulunarak, olumsuz düşünceler geliştirme kampanyasına girişmiştir. Davalının amacı, müvekkil partiyi hukuka aykırı eylemlerin içinde olmakla suçlamak ve bu vesileyle müvekkil partinin itibarını sarsmaktır. Bu nedenle eylemin hukuka aykırılığı da açıktır. Dava konusu açıklamaların, davalının kusuru sonucu gerçekleştiğine dair herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır."
"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE ELEŞTİRİ SINIRLARI AŞILDI"
AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarından örnekler verilen dilekçede, "İfade özgürlüğü sınırsız olmayıp, yine aynı düzenlemelerle kişilerin şeref ve haysiyetleri koruma altına alınmıştır. Somut olayda davalı ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak müvekkil partinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü kaydedilen dilekçede, bu kapsamda partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davalı Ahmet Şık'ın 100 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.
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