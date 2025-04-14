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        Haberler Gündem AK Parti'den 21 Mart'ın resmi tatil olması için kanun teklifi

        AK Parti'den 21 Mart'ın resmi tatil olması için kanun teklifi

        AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Nevruz Bayramı'nın kutlandığı 21 Mart'ın resmi tatil ilan edilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:16
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        AK Parti'den 21 Mart'ın resmi tatil olması için kanun teklifi
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        AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bayram, 'Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduğunu belirterek, "Nevruz bütün dünyada, Türk devletlerinde, ülkemizde, birçok halklar ve milletler tarafından kutlanan bir bayram günüdür. Nevruz demek yeni bir gün demektir. Nevruz demek yeniden doğuş demektir. Nevruz demek birlik, beraberlik, kardeşlik demektir. Nevruz demek Ergenekon destanı demektir. Bu bağlantıda, ben de hem İstanbul Milletvekili olarak, hem Birleşmiş Milletler barış elçisi olarak hem Avrupa Ekonomik Senatörü olarak, bugünün resmi bayram tatili ilan edilmesi noktasında kanun teklifi verdim" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, nevruz ile ilgili yaptığı açıklamaları hatırlatan Bayram, şu ifadeleri kullandı:

        "Hem insanlarımızın beklentisi, hem de barış ikliminin ülkemize ve dünyaya hakim olması açısından bugünün resmi tatil bayram günü ilan edilmesi hepimizin temennisidir. Ben bütün partilerimizden ve bütün milletvekillerimizden destek bekliyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı olarak Binali Yıldırım Bey de olmak üzere bütün parti başkanlarımıza, vekillerimize şimdiden ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."

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