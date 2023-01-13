AK Parti'den 21 maddelik kanun teklifi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunuldu.

Düzenlemeyle, perakende ticarete ilişkin idari para cezaları önemli oranda artırılıyor. Haksız ticaret tanımları genişletiliyor. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkileri düzenleyen teklife göre; üretici, tedarikçi ve perakende işlemlerinde sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, sözleşme şekil ve içerikler, maliyet ve giderlerin yansıtılmasında haksız rekabetin önüne geçilecek.

ÖDEME SÜRELERİNDE KISITLAMA

Dağıtım kanalında üretici tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan ödeme sürelerinde de kısıtlamaya gidiliyor.

Tarım ve gıda ürünlerinin ödemelerinin 45 gün, alacaklının küçük borçlunun büyük ölçekli olması durumunda ödemesi süresi 30 gün olarak belirlendi.

Kooperatif ve üst kuruluşların 26 nisan 2023 tarihine kadar hem kooperatif kişiliğine ait verileri hem de ortaklarına ait verileri kooperatif bilgi sisteme ne girme zorunluluğu vardı. Teklifle, ceza ödenmemesi için hangi bilgilerin neler olduğu daha belirgin hale getiriliyor ve süre 26 ekim 2023 tarihine uzatılıyor. Ticaret bakanlığına 6 ay daha uzatma yetkisi veriliyor.

LİSANS SÜRESİ UZADI

Tarım ürünleri lisanslı depoculuk kanunu kapsamında ticaret bakanlığı tarafından verilen lisansların geçerlilik süresi iki yıldan üç yıla çıkartılıyor.

2011 yılında devreye giren ve 236 farklı noktada faaliyet gösteren 167 lisanslı depo işletmecisini ilgilendiriyor. Teklifle, toptancı hallerinde 1 ocak 2012’den önce kendilerine tahsisli işyerlerini kullanan mevcut tahsis sahiplerine verilen on iki yıllık kiracılık hakkının süresi on sekiz yalı çıkartılıyor.

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