AK Parti "Çocukların Gözünden Ramazan" adlı resim yarışması başlattı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl ramazan coşkusu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerle sınırlı kaldı.
AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığı da geçmiş yıllardaki iftar davetleri ve kalabalık sofralar yerine bu yıl kısıtlamalarla geçen ramazan coşkusunun eve yansıyan hallerini çocukların resimle anlatması amacıyla "Çocukların Gözünden Ramazan" adlı yarışmayı başlattı.
Bu kapsamda, İstanbul'da ikamet eden 4-13 yaş arası tüm çocukların çizdikleri bir resim ile başvurabileceği yarışmanın değerlendirmeleri anaokul, ilkokul ve ortaokul olmak üzere 3 ayrı kategoride yapılacak.
Yarışmaya gönderilen eserlerde, daha önce herhangi bir yarışmada yer almamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması şartı aranacak.
Çocukların evlerinde ramazan temasıyla dilediği teknikte çizebileceği resimlerin ebatları, en az 25x35, en fazla 35x50 olacak.
Ebeveynler, yarışma için gönderilecek resmin fotoğrafını çekerek "#ÇocukGözündenRamazan" etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Ardından "www.akpartikadinistanbul.com" linki üzerinden kayıt işlemleri tamamlanacak.
Yarışma için gönderilecek eserlerin, 15 Mayıs Pazar günü saat 23.59'a kadar iletilmesi gerekiyor. Dereceye giren resimler, AK Parti Kadın Kolları İstanbul İl Başkanlığı resmi hesaplarından paylaşılacak.
Yarışmada anaokulu kategorisinin birincisine bisiklet, ikincisine scooter, üçüncüsüne 67 parça boya seti, ilkokul kategorisi birincisine bisiklet, ikincisine scooter, üçüncüsüne Scrabble Türkçe orijinal oyun seti ve ortaokul kategorisi birincisine hoverboard, ikincisine tablet ve üçüncüsüne bisiklet ödülü verilecek.
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