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        Haberler Gündem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ile İl Başkanı Şahin trafik kazası geçirdi - Güncel haberler

        AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ile İl Başkanı Şahin trafik kazası geçirdi

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, aralarında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile İl Başkanı Turgay Şahin'in de bulunduğu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 23:50 Güncelleme: 14.02.2025 - 23:50
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        AK Partili milletvekili ile il başkanı kaza geçirdi
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        Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven ve İl Başkanı Şahin ile 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Yurdunuseven ile Şahin'in, Sandıklı ilçesindeki programdan Afyonkarahisar'a dönüş yaptığı belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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